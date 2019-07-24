تراند اليوم : عــــــــاجل .. ولي العهد "بن سلمان" يتلقى قبل قليل "خبر" كارثي وصادم من قلب وزارة الدفاع .. شاهد "تفاصيل مفاجئة"

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. ولي العهد "بن سلمان" يتلقى قبل قليل "خبر" كارثي وصادم من قلب وزارة الدفاع .. شاهد "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع التابعة لجماعة «الحوثي» في اليمن، يوم الثلاثاء، 23 يوليو/تموز 2019، عن شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على «قاعدة الملك خالد الجوية» في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الهجوم الجوي جرى بعدد من طائرات «قاصف K2″، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

ووفق «سريع»، فإن الهجوم يأتي رداً على غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.

ولم يصدر عن التحالف العربي تعليق فوري، حول ما أورده المتحدث الحوثي.

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ووفق تقارير حوثية، فإن أنظمة الرادار لا تستطيع التقاط ورصد طائرة قاصف K2، كما أنها تنفجر على ارتفاع 10 إلى 20 متراً، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها مضاعفة القوة التدميرية التي يخلفها القصف.

وكثفت جماعة «الحوثي» مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، خصوصاً مطاري جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.