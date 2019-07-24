تراند اليوم : بالفيديو: ‘‘حليمة بولند’’ تظهر بـ‘‘ملابس السباحة’’ وتمارس تجربة جديدة وتنطق الشهادتين.. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: ‘‘حليمة بولند’’ تظهر بـ‘‘ملابس السباحة’’ وتمارس تجربة جديدة وتنطق الشهادتين.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهر مقطع فيديو يرصد فيه المذيعة “حليمة بولند” القيام بتجربة جديدة بركوب البراشوت في وسط البحر، أثناء تواجدها في عطلتها الصيفية في برشلونة بأسبانيا.

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ونشرت حليمة بولند من خلال الفيديو التي نشرته على “سناب شات” إذ أكدت أنها في غاية الخوف، من هذه الخطوة، ثم نطقت الشهادتين.

وظهرت بولند لحظة صعودها في البراشوت وكانت في غاية العدوء، مشيرة الى ان هذا الهدوء ليس الا تمثيل بينما داخلها مليء بالقلق والخوف.