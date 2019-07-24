لماذا يواصل الإخوان محاربة نائب رئيس المجلس الإنتقالي هاني بن بريك؟

يشن حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، حملات إعلامية مضللة تستهدف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك.

وتكمن أسباب الحملة الإخوانية ضد هاني بن بريك، في كونه واحداً من أوائل الشخصيات البارزة التي كشفت كذب الإخوان في الحرب مع الحوثيين، إضافة إلى حجته الدينية التي فضحت تسترهم بالدين.

كما خاض بن بريك حرباً ضد التنظيمات الإرهابية، والتزم وسطية الدين وولاء العرب، وانتصر للمشايخ والمعتدلين في كل مناطق الجنوب.