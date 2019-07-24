يشن حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، حملات إعلامية مضللة تستهدف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك.
وتكمن أسباب الحملة الإخوانية ضد هاني بن بريك، في كونه واحداً من أوائل الشخصيات البارزة التي كشفت كذب الإخوان في الحرب مع الحوثيين، إضافة إلى حجته الدينية التي فضحت تسترهم بالدين.
كما خاض بن بريك حرباً ضد التنظيمات الإرهابية، والتزم وسطية الدين وولاء العرب، وانتصر للمشايخ والمعتدلين في كل مناطق الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يواصل الإخوان محاربة نائب رئيس المجلس الإنتقالي هاني بن بريك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.