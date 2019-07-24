خاص.. قيادات الإخوان بالرئاسة تضعط على "شمسان" لمنح الإصلاح سيطرة منفردة على تعز

كشفت مصادر مطلعة أن قيادات بالرئاسة تضغط على محافظ تعز نبيل شمسان لمنح الإصلاح سيطرة منفردة على المحافظة.

ووفقا للمصادر فإن هذه القيادات تضغط في اتجاه « لمنح حزب الإصلاح مساحة كافية للقضاء على من تبقى من عناصر تابعة لكتائب (أبو العباس) في المدينة، واستكمال خطة ابتلاع مدينة تعز.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر محلية بالمحافظة عن تحركات لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بهدف ضرب فصائل تشاطرها السيطرة على مدينة تعز، مشيرة إلى أن قيادات بارزة في حكومة الشرعية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين تسعى للضغط على المحافظ الجديد نبيل شمسان لتمرير ترتيبات عسكرية تعزز نفوذ الجماعة في المدينة وريفها.

ووفقا للمصادر فإن التحرك للإخوان «يأتي لمنح حزب الإصلاح مساحة كافية للقضاء على من تبقى من عناصر تابعة لكتائب (أبو العباس) في المدينة، واستكمال خطة ابتلاع مدينة تعز، التي بدأها الإصلاح العام الماضي، وسيطر على أحياء في الجبهة الشرقية تحت شعار مكافحة الإرهابيين والمطلوبين أمنيا».

وأوردت المصادر ذاتها أن القيادات الإخوانية بالرئاسة «طالبت محافظ تعز بضرورة وضع ترتيبات أمنية جديدة في المحافظة، سيكون قائد المحور، اللواء سمير الحاج، مسؤولا عن تنفيذها».

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وقالت «طلبت قيادات الإخوان من المحافظ عدم الاعتراض من قبله أو من قبل الأحزاب في المحافظة، تحت مسوغ أن الترتيبات جزء من خطة تحرير ما تبقى من المحافظة».

ووصل محافظ تعز نبيل شمسان مؤخراً إلى المحافظة المحاصرة للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وتأتي هذه التحركات من حزب الإصلاح بعد تصريحات أدلى بها المحافظ شمسان لدى وصوله المدينة، وأكد فيها أنه سيعمل مع الجميع ولن يكون إلى جانب حزب أو جماعة، وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى المحافظون السابقون، داعيا كافة القوى إلى دعمه لإنجاز مهامه.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، أواخر ديسمبر الماضي، قرارا بإقالة محافظ تعز آنذاك، أمين محمود، وتعيين شمسان محافظا لتعز التي تسيطر قوات حكومية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين على معظم أجزائها، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من ثلاث سنوات‏'