أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 24 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: إدانات حقوقية واسعة لجريمة "الحوثي" البشعة في عمران

https://www.alyamanalaraby. com/406258 محكمة الديس الشرقية الابتدائية تعقد جلساتها للنظر في قضايا القتل شارك وادعم بالتصويت من أجل حضرموت الجيش اليمني: جميع مناطق محافظة الضالع ستتحرر قريبا ننشر أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت تأهيل أربعة مشاريع لمياه الشرب بمديرية غيل بن يمين أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تستمر بالارتفاع تعرف على أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بعدن أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم تتفاوت بمأرب Advertisements مصدر في التحالف: المليشيات الحوثية تسيطر على عقول أتباعها المغرر بهم بالانتصارات الوهمية مصرع شيخ قبلي و3 حوثيين في اشتباك بنقطة حوثية برداع تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في المحافظات البحسني يشرع بالتنفيذ العملي لخطة النصف الثاني للعام 2019.. فيديو الإمارات تدشن حملة مكافحة "الكوليرا" في الساحل الغربي إعلاميون بصنعاء يكشفون إجراءات تعسفية على الإذاعات وفرض موظفين عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء خفر السواحل تنقذ شخصين في تاسع أيام موسم البلدة في سواحل الستين بالمكلا اعترافات شفاء الناصر تكشف خطورة الدعم القطري للتشويه الكترونيًا نظافة تريم تتسلم أدوات ومعدات جديدة مقدم من منظمة الهجرة الدولية

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