المهجمي يتهم الحوثي بنسف ما بقي من الهدنة بالحديدة

اتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش الوطني العقيد مأمون المهجمي الحوثي بنسف ما بقي من الهدنة ومواصلة التمرد على كل الاتفاقيات الدولية عبر تصعيد عملياته على مختلف المحاور والجبهات في محافظة الحديدة.

وقال المهجمي في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" «لم تتوقف جرائم وخروقات المليشيا الحوثية عند جبهة واحدة في خرقها للهدنة، حيث استهدفت أمس بجميع أنواع الأسلحة مواقع قواتنا وتجمعات المدنيين في مدينة حيس، ما أسفر عن مقتل جندي، كما استهدفت مواقعنا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وأسفر عن ذلك مقتل عدد من المهاجمين الحوثييين وجنديين».

مضيفا: «وتواصل المليشيا حفر الخنادق في الكورنيش بالحديدة باتجاه الخط الساحلي».

وأشار إلى أن المليشيا خلال اليومين الماضيين حاولت استحداث طرق رملية من أطراف مديرية التحيتا إلى مديرية زبيد، نتج عنها تدمير عدد من أراضي المدنيين ومزارعهم، كما استهدفت قريتي الروية وحسين رضي بالقذائف على خلفية رفضهما تلك الانتهاكات ومحاولة الاعتراض على تدمير ممتلكاتهم.

وأشار إلى أن مديرية الدريهمي ً هي الأخرى شهدت انتهاكات حوثية مستمرة، واستهدافا مباشرا للقرى والأسواق وقت الذروة، مؤكدا أن المليشيا تنفذ تصعيدا نوعيا في المحاور كافة، تتمثل في هجمات وتسللات وتحركات متزايدة للطائرات المسيرة.