البحسني يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الرابع بجامعة حضرموت

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بالمكلا فعاليات المؤتمر العلمي الرابع حول "دور العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة" المنعقد بجامعة حضرموت خلال الفترة من 24 الى 25 يوليو 2019م.

وألقى محافظ حضرموت كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد فيها على أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية ، مشيراً الى ضرورة أن ينصب الجهد خلال هذه المرحلة على الاهتمام بنوعية مخرجات جامعتي حضرموت وسيئون والجامعات الأخرى في المحافظة بعد أن استطاعت حضرموت تحقيق إنجازات كبيرة في الجانب العلمي الاكاديمي بوجود جامعتين حكوميتين في حضرموت وجامعات أهلية واستمرار التعليم الجامعي رغم الظروف التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أهمية المشاركة بأوراق عمل بحثية قيّمة والخروج بتوصيات مهمة تستفيد منها السلطات المحلية والجامعات والمجتمع بشكل عام.

ودعا المحافظ إلى إتاحة الفرصة للشباب الاكاديمي في الجامعات وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية ليسهموا في عملية البناء والتنمية والنهضة في حضرموت، شاكراً قيادة الجامعة واللجنة التحضيرية المؤتمر والباحثين المشاركين.

بدوره أكد رئيس جامعة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية البروفسور محمد سعيد خنبش حرص الجامعة على عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية ، وأعلن عن استحداث الجامعة لجائزتي "حضرموت للباحث المتميز" وجائزة "افضل صفحة إلكترونية للباحث"، واختتم حديثة بالشكر لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني على دعمه المستمر للجامعة وانشطتها المختلفة ولكل من أسهم في التحضير للمؤتمر والمشاركة فيه .

واستعرض رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله حسين البار، الجهود التي بذلت في سبيل انعقاد المؤتمر .

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ويهدف المؤتمر إلى إظهار دور العلوم الإنسانية في تطوير المجتمع المحلي، وابراز الاسهامات البحثية لمراكز الجامعة العلمية وكوادرها، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا في إنجاز بحوث علمية تسهم في تحقيق هدف الجامعة في خدمة المجتمع.

وتتناول محاور المؤتمر الاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية وتحقيق الاستدامة، والعلوم الإنسانية وتحقيق مجتمع المعرفة، ودور الجامعة في تنمية المجتمع ومواجهة تحدياته .

وجرى في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم محافظ حضرموت بدرع تذكاري لاسهامه في دعم الجامعة والمؤتمر ، وتكريم الراعي الذهبي للمؤتمر شركة البسيري للصرافة.

حضر افتتاح المؤتمر وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ورئيس جامعة سيئون د. محمد عاشور الكثيري ونواب رئيس الجامعة ومساعديهم وجمع من الباحثين والكوادر العلمية والأكاديمية.