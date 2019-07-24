الكثيري يطلع على مخرجات مذكرة التفاهم بين 'النظافة والتحسين'و'الرعاية الاجتماعية'

اطلع و كيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات و ادي وصحراء حضرموت عصام حبريش الكثيري، على مخرجات مذكرة التفاهم و الشراكة بين صندوقي النظافة والتحسين و الرعاية الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت في اطار التوعية بالنظافة لمستفيدي صندوق الرعاية .

و في الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تم استعراض المرحلة الاولى من طباعة 5 ألف بطاقة استحقاق المعاش لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية و الية توزيعها .

واشار مدير عام صندوق الرعاية بوادي حضرموت والصحراء محمد علوي الكاف الى ان الدفاتر التي تم طباعتها تم ادخال تحديثات عليها عبر اضافة ببيانات سيتم الاستفادة منها في التتبع و المسوحات الميدانية للمستفيدين مستقبلا .

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و قدم الكاف الشكر للسلطة المحلية على دعمها و تشجيعها لمثل هذه الافكار التي ستفيد المجتمع و تعزز العلاقات التشاركية بين الاجهزة التنفيذية .

معبرا عن اعتزاز صندوق الرعاية الاجتماعية بالعلاقات التعاونية مع صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء و مساهمته في طباعة الدفاتر ، الى جانب احتوى الغلاف الاخير على صورة معبرة عن التوعية بالنظافة .

حضر الاجتماع مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت المهندس عمر سليم .