قيادي حوثي يسجن أكثر من 8 من جيرانه بتهمة سرقة "شبك" دجاج

سجن قيادي حوثي أكثر من 8 من جيرانه بتهمة سرقة "شبك" دجاج.

وكشف مصدر یمني في صنعاء قیام قیادي حوثي باعتقال وسجن جیرانھ في ضلاع ھمدان بتھمة سرقة شبك دجاج صغیر من مزرعتھ غرب العاصمة صنعاء، وذلك إمعاناً في التنكیل والانتقام وتعذیب الناس وقھرھم والاستھزاء بھم.

وأوضح المصدر وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" أن القیادي الحوثي أو سراج علي بن القاسم الأمیر، اعتقل عددا من جیرانھ وزج بھم في السجن بتھمة سرقة شبك دجاج صغیر من مزرعتھ، لافتاً إلى أن القیادي الحوثي قام بالتوجیھ بإحضار أكثر من خمس سیارات أمنیة وباصین لعملیة الاعتقال لیلا، خصوصاً أن القیادي عیّن مؤخرا أمینا للصندوق بوزارة الداخلیة ومارس نفوذه للانتقام من جیرانھ بتلك التھمة الساذجة وقیامھ بسجن أكثر من ثماني أسر لا ذنب لھم في ذلك.

وأشار إلى أن القیادي الحوثي وجھ بسجن جمیع الذین وجھت إلیھم التھم ویضم جیرانھ المحیطین بمنزلھ، فیما تھكم أحد المتھمین حینما علم بالتھمة الموجھة إلیھم قبل إركابھ الباص بالقول إنھ سیشتري لھ شبكا جدیدا وفق المواصفات التي یریدھا، وتابع "نحن لم نسرق ولا نعلم شیئا عن ُركب الباص بالقوة. ذلك"، إلا أنھ رفض الاستماع إلیھ وأ منع زیارتھم في السجن وبیّن المصدر أنھ تم الزج بالجمیع في السجن ومنع زیارتھم، مع رفض القائد العسكري الاستماع لھم، أو قبول أي بدائل أخرى، فضلاً عن إصراره على إحضار الشبك والدجاج المفقودة.

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لافتاً إلى أنھ ثبت أن جمیع جیران القائد الحوثي لیس لھم أي ذنب في تلك السرقة، وأنھ فقط یمارس أسلوب التنكیل والانتقام والتعذیب مع التعجیز في إحضار المسروق الذي لا یعلمون عنھ شیئا، وتابع: ھذا أمر تعجیزي من أجل الاستمرار في حبسھم أو تقدیم عروض مغریة مقابل إطلاق سراحھم. رفض الوساطات وأكد أن كل الوساطات سواء من بعض المشایخ المعنیین أو الوجھاء رفضت رفضا تاما، وھو الأمر ذاتھ الذي یمارسھ وزراء وقیادات الحوثیین من استفزاز للناس ونھب لما یملكونھ بطرق خبیثة منھا السجن والاعتقال والاتھامات الباطلة وخلق مبررات واھیة وھمیة غیر صحیحة بھدف جمع الأموال بأي طرق أو إرسال أبناء الناس للجبھات بالقوة وبتلك الأسالیب القذرة.

الانتھاكات بحق الجمیع

ولفت المصدر إلى أن الحوثیین یسیرون الأمور والناس في مواقع سیطرتھم كیفما یشاؤون ویمارسون أشد الانتھاكات بحق الجمیع، فقط لأنھم یرون أن الناس والمكان والبلد ملك شرعي لھم لا یشاركھم فیھ أحد، وأن البقیة خدم یعملون لصالحھم ومصالحھم، وأردف "ھذا ھو الاعتقاد الذي من خلالھ یرى الحوثیون أنفسھم قنادیل والآخرون زنابیل. تجاھل المنظمات الإنسانیة واختتم أن الحوثیین یمارسون شتى أنواع الإجرام بحق المواطنین وكل ما ھو خارج عن العرف والقانون، وذلك في ظل غیاب وصمت وتجاھل تام من المنظمات الإنسانیة والحقوقیة التي تدعي وتصرخ بحقوق الإنسان بینما ھي غائبھ في الیمن