البحسني يشرع بالتنفيذ العملي لخطة النصف الثاني للعام 2019.. فيديو

شرع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالتنفيذ العملي للخطة التي أعلن عنها مؤخراً للنصف الثاني للعام 2019م وذلك بإقرار مشاريع حيوية في سياق ترأسه اليوم بالمكلا اجتماعاً للجنة المناقصات .

وفي بداية الاجتماع شدّد المحافظ على أهمية تطوير العمل ومضاعفة الجهود واعتماد التخطيط الجيد وتطوير عمل اللجنة وانجاز دراسات فنية دقيقة لمختلف المشاريع .

ووجه المحافظ بالبدء الفعلي في اعادة تأهيل الطرقات بمدينة المكلا وبصورة عاجلة عقب عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انجاز الدراسات الخاصة بالطرق وبصورة سريعة ، وشدّد المحافظ على عدم تأخير هذا المشروع وانجازه وفق الدراسات المعتمدة وبموجب مواصفات جيّدة .

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وأقرت لجنة المناقصات ، مناقصة مشروع توسعة المركز الوطني لعلاج الأورام بمديرية مدينة المكلا، وحفر بئر ارتوازي في منطقة الرييدة بمديرية غيل بن يمين، وحفر بئر آخر في لواء الدفاع الساحلي بمنطقة قارة الفرس بمديرية الضليعة، ومشروع طريقي المعدي الرابط بين مديرية الشحر وغيل بن يمين ، وطريق كثيبة بغيل باوزير، والموافقة على إنزال مناقصة لمشروع تأهيل محكمة ونيابة غيل بن يمين، وسرعة إعادة مناقصة مشروع مجاري جولة الكتاب بمنطقة الديس بمديرية مدينة المكلا.

ووجه المحافظ بضرورة البدء في تنفيذ هذه المشاريع وسرعة إعداد الدراسات الفنية لبقية المشاريع المطروحة أمام اللجنة .

حضر الاجتماع وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي .