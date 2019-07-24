مصرع شيخ قبلي و3 حوثيين في اشتباك بنقطة حوثية برداع

قال نشطاء، إن نقطة حوثية في البيضاء قتلت، اليوم، أحد مشايخ آل غنيم بمدينة رداع، بعد مشادات بين الطرفين ورفض الشيخ القتيل إهانات أفراد النقطة.
وأشار النشطاء إلى أن الشيخ أحمد عبدالله المنصوري القعطبي، قُتل في نقطة حوثية برداع وأصيب شقيقه سالم عبدالله وابنه، بعد مشادات مع عناصر النقطة.
وقتل 3 من عناصر مليشيات الحوثي مع تصاعد التوتر بين المليشيات وقبائل آل غنيم قيفة رداع.
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