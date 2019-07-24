شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس السابق علي صالح يخرج عن صمته و يعلق على حادثة اقتحام منزل القيادي قشيرة والتمثيل بجثته .. شاهد ماذا قال .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق خالد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق على حادثة اقتحام منزل القيادي مجاهد قشيرة والذي يعد من أهم حلفاء الحوثيين بمحافظة عمران والتمثيل بجثته وقال خالد صالح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها محرر صحيفة عدن الغد ان تمثيل الحوثيين بجثة قشيرة، رجلهم وحليفهم ثم قتيلهم في عمران، Advertisements واضاف نجل صالح قائلاً , تعاقبهم على الجثة بالأقدام وأعقاب البنادق بتلك الوحشية الخرافية ينسف كل أوهام التعايش والتفاهمات والتسويات مع كائنات تتلذذ بقتل حلفائها والتمثيل بجثثهم كمن يتقرب إلى الله بهدم الإنسانية جمعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل الرئيس السابق علي صالح يخرج عن صمته و يعلق على حادثة اقتحام منزل القيادي قشيرة والتمثيل بجثته .. شاهد ماذا قال .. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.