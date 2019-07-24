وردنا الآن : شخصية هامة جداً تفاجئ الجميع وتعلن "قريباً ستتوقف الحرب في اليمن.. شاهد التفاصيل

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر.

وقال غريفيث للصحافيين في جنيف «أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك».

وأضاف «الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي والحل العسكري غير وارد، ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة».