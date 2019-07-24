شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للملك سلمان وولي العهد .. شاهد كيف كان شكل الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة .. نباهة مبكرة ونظرة ثاقبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وامامه الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة. وفي الصورة التي رصدها موقع صوت المغتربين وقال الناشطون انه تم التقاطها للملك وولي العهد في إحدى المناسبات ، يظهر نباهة وذكاء الامير محمد بن سلمان وهو مازال طفلا صغير

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