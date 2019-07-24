شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يلتقي برئيس الوزراء اليمني ويبحث معه هذا الأمر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد التقى اليوم في نيوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.



وحسب الوكالة فقد جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.



وكان قد وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك الرياض الأسبوع الفائت قادماً من عدن لمناقشة عدد من الملفات مع الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي، حسب ما ذكرته المواقع الحكومية.



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