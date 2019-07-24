شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد من الأمير محمد بن سلمان بشأن اليمن يؤكد فيه على هذا الامر الهام والقطعي ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ان امن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمنطقة.

وجدد ولي العهد السعودي،خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بقصر شرمه بمدينة نيوم ، جدد موقف المملكة الداعم والمساند للشرعية في اليمن وحرصها الدائم على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة للشعب اليمني على الصعيد الاقتصادي والإنساني والتنموي.. مؤكدا دعم الحكومة الشرعية في جهودها لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، وحتى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.. منوها بالجهود التي تقوم بها الحكومة وما حققته من نجاحات على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق اليمنية المحررة وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم المملكة لهذه الجهود بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويخفف من معاناته التي تسببت بها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.



من جانبه عبر رئيس الوزراء، باسم اليمن قيادة وحكومة وشعبا عن التقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والحكومة والشعب السعودي الشقيق، على موقفهم المشرف والأصيل والشجاع في الاستجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية لإنقاذ إخوانهم في اليمن من اخطر تمرد دموي وطائفي في تاريخ البلاد.. لافتا ان هذا الموقف ليس بغريب على الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين وقفوا في أحلك الظروف ومختلف المراحل الى جانب جيرانهم في اليمن، ومد يد العون والمساعدة لهم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية وغيرها

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وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حرصت ولازالت على مد يد السلام لإخراج الوطن من النفق المظلم والحرب العبثية التي أشعلتها المليشيا الانقلابية لمحاولة فرض مشروعها الطائفي وخدمة داعميها في ايران لإيجاد موطئ قدم لها لزعزعة امن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية والاقليم.. مشيرا الى ان المليشيا الانقلابية تعاملت مع مشاورات واتفاقيات السلام التي رعتها الأمم المتحدة باستخفاف وكشفت للعالم اجمع بتعنتها وتنصلها من أي التزامات ورفض كل الحلول المطروحة، استهتارها بحياة ودماء اليمنيين، وإصرارها على المضي في مواصلة الانتهاكات والقتل والتدمير والحصار ضد الغالبية العظمى من الشعب اليمني الرافض لمشروعهم الانقلابي.



حضر اللقاء من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات، علاء قاسم.

ومن الجانب السعودي، نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر