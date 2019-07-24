الإمارات تفاجئ الجميع وتعترف بـ‘‘دولة الحوثيين’’ بعد الانسحاب وتطالب بفصل جنوب اليمن.. والسعودية...

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عدن - ياسمين التهامي - اعترف مذيع قناة إماراتية رسمية بالمتمردين الحوثيين كدولة مكتملة الأركان مطالبًا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" ، المدعوم من أبوظبي باتخاذ الخطوات ذاتها التي ينتهجها الحوثيون في شمال اليمن، ما اعتبره البعض اعترافا إماراتيا غير مباشرا بسلطة الانقلاب الحوثية.

وقال مذيع قناة "أبوظبي" في سؤال وجهه إلى القيادي في ما يسمى بـ"الانتقالي الجنوبي" أحمد بن فريد، في حوار تابعه "ناس تايمز"، : ما الذي يمنعكم من إعلان دولتكم الجنوبية؟ ليكشف الأخير أن المانع من ذلك هو عدم رضا دول الجوار، عن إعلان الانفصال في الوقت الحالي، رافضًا تكرار التجربة الكردية، بحسب وصفه.

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عقب ذلك عاود مذيع قناك أبوظبي السؤال بالقول أن الحوثيين لديهم دولة قائمة أو شبه دولة، الأمر الذي أثار سخط اليمنيين من هذا الاعتراف الجريئ بالحوثيين كدولة، على فضائية رسمية لدولة بارزة في التحالف العربي، تزعم أنها جاءت لإعادة الشرعية إلى اليمن، وإنهاء التمرد الحوثي.. إضافة إلى التحريض الواضح والدعم العسكري والإعلامي والمالي السخي للمليشيات في جنوب اليمن.