شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الشخصية الحكيمة التي تحدث عنها غريفيث في إفادته الأخيرة وتحظى باحترام محلي وإقليمي (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيتس في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن إلى شخصية حكيمة ستنهي الحرب في اليمن. وتحدث غريفيتس عن شخصية كبيرة وحكيمة في المنطقة قالت له: ان الحرب ستنتهي نهاية العام واكتفى الرجل بحديثه هذا فاتحا كمية من التساؤلات كان أولها من هو هذا الحكيم؟ و ما مدى قربه وتاثيره على كافة الأطراف المتصارعة ومن خلفها وعلى اي اساس ستنتهي تلك الحرب وإلى من ستؤول الأمور؟!!" قد يهمك ايضاً: - ولي العهد ”بن سلمان” يتلقى قبل قليل ”خبر” صادم من قلب وزارة الدفاع .. شاهد ”تفاصيل مفاجئة” وضربة مباغتة! - شاهد : الإمارات تفاجئ الجميع وتعترف بـ‘‘دولة الحوثيين’’ بعد الانسحاب وتطالب بفصل جنوب اليمن.. والسعودية تتحرك (فيديو)

- وأخيرا .. الرئيس هادي يطيح بـ‘‘معين عبدالملك’’ من رئاسة الوزراء .. وتعيين هذه الشخصية بديلًا له (الاسم) Advertisements - عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة لليمنيين قبل قليل - شاهد : هجوم إرهابي على الحرس الملكي السعودي ومحاولة لاقتحام ”القصر”.. الحارس الشخصي للملك سلمان يكشف ”الحقيقة كاملة” (فيديو) - عبدالباري عطوان يكشف عن رد سعودي ”قاس” تجاه إيران ويزيح الستار عن ”سلاح فتاك” بحوزة السعودية لتدمير ونسف القدرات الإيرانية بدوره علق الصحفي اليمني صلاح الديني بالقول: "كل تلك التساؤلات تبدأ إجابتها فقط عندما نعرف من هي تلك الشخصية الكبرى في المنطقة والتي تتصف بالحكمة والأقرب في تصوري انه السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان سلطنة عُمان الشقيقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي الشخصية الحكيمة التي تحدث عنها غريفيث في إفادته الأخيرة وتحظى باحترام محلي وإقليمي (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.