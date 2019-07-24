شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ”بن سلمان” يتلقى قبل قليل ”خبر” صادم من قلب وزارة الدفاع .. شاهد ”تفاصيل مفاجئة” وضربة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات وعمليات تتعمد استفزاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لجماعة «الحوثي» في اليمن، اليوم الثلاثاء، 23 يوليو/تموز 2019، عن شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على «قاعدة الملك خالد الجوية» في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

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وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي الإيرانية، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الهجوم الجوي جرى بعدد من طائرات «قاصف K2″، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

ووفق «سريع»، فإن الهجوم يأتي رداً على غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.