شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة مرعبة من سياسي خليجي: بعد وقوع هذه الحادثة.. منطقة الخليج مقبلة على الدمار مالم يتدخل الحكماء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر ناشط خليجي من مخاطر كبرى ستحدث بالمنطقة العربية وبخاصة منطقة الخليج العربي ، مطالبا الحكماء بالتدخل .

وقال الناشط والمحامي الكويتي “ناصر الدويلة” في سلسلة تغريدات: “الحدث المهم في الخليج هو اعلان ايران احتجاز ناقلة نفط بريطانية و إعلان العجوز أمريكا أنها أسقطت طائرة ايرانية مسيرة و رد الايرانيون بنشر صور للمدمرة الأمريكيه في توقيت لاحق لخبر الإسقاط التقطتها طائرة ايرانية مسيرة فالايرانيون يحرجون الغرب و يتصرفون باندفاع ولديهم حساباتهم الخاصة”.

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وأضاف: “إن احتجاز الناقلة البريطانية تم بإعلان رسمي إيراني وهو بكل تأكيد رد ايران على احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة نفط إيرانية و هذا الاحتجاز أضاع على ترامب نشوته التي اعلن فيها إسقاط طائرة إيرانية رغم نفي إيران للخبر و من الواضح ان ايران تجيد الرقص على حافة الهاوية”.

وأردف: “إيران بكل تأكيد لا تريد الحرب لكنها تجر المنطقة إلى شفير هاوية الحرب حتى تدفع التحالف الغربي لوقف العقوبات الشديدة عليها و الغرب لا يريد الحرب أايضا و سيمتص احتجاز الناقلة بالطرق السلمية لكن إسرائيل هي من تسعى لإشعال الحرب فهل هي وراء بعض الأحداث في المنطقة”.

واستدرك: إاذا بدات أي حرب في المنطقة فلن يسلم منها أحد فإن اشتعلت المنطقة ، فالايرانيون قد وصلوا إلى أقصى طاقة تحمل للعقوبات وان يخسروا الكثير إذا تفجر الصراع لكن دول الخليج ستتحمل التكلفة المالية و الدمار الاقتصادي والمعاناة لذلك على الحكماء التصرف لمنع انزلاق الازمه نحو هاوية الحروب