شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تخضع لجلسة ”تدليك” بـ ”الشوكولا” وإعلامية شهيرة تصدم متابعيها بصورتها من على السرير في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة ​سما المصري​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بينما كانت تخضع لتدليك بالشوكولا.

وبدت المصري في الفيديو داخل مركز تجميل، ترفع قدمها بينما كانت تقوم إحدى الخبيرات بتدليك قدمها بالشوكولا، وعلّقت بالقول :"ودي كانت جلسة مساج بما يسمى ماسك الشوكولاته. مش لاقيين شوكولاته ناكلها فبنحطها علي رجلينا. بس دي طبعاً مش شوكولاته حقيقية".

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ومن ناحية أخرى، كانت إتهمت المصري مؤخراً فتاة بالتحرش بها، خلال تواجدها في ملعب القاهرة.

ونشرت المصري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر واحدة من المشجعات خلال تحديقها بها من الخلف.

وعلّقت المصري على الصورة، قائلة : "البنت اللي ورايا..... حتي البنات قلبت علي حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها".