شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة عربية ”تغدر” بالسعودية ورئيس وزرائها يطير إلى ”طهران” .. وقناة إخبارية تكشف ما يجري خلف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي وصل طهران.

وقالت مصادر عراقية لـ"العربية" إن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الحد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الملاحة في مضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران لعدة سفن في مضيق هرمز.

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وفي سياق التوتر الناشب بالمنطقة من جراء سلوك إيران، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران اليوم الاثنين إلى الإفراج فوراً عن الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

هذا ومن المقرر أن يزور مسؤول كبير من سلطنة عُمان، إيران، السبت المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُـمانية، الاثنين.

وقالت الوكالة إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله، سيزور إيران، السبت، لبحث التطورات في المنطقة.

وحثت سلطنة عمان، إيران، الأحد، على إطلاق سراح الناقلة، ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها طهران، الجمعة، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، نقلاً عن رويترز.

وأعلن مصدر في ​وزارة الخارجية العمانية، الأحد، أن السلطنة ​ تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في ​مضيق هرمز​ وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي، وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط طهران في هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وفي خليج عمان.