شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن رسميا عن تبرعات ’’ضخمة’’ لحسن نصر الله من رواتب الموظفين اليمنيين (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إعلان جماعة الحوثي عن جمعهم تبرعات بقيمة 132 ألف دولار أمريكي؛ لدعم حزب اللبناني (الجماعة والحزب مواليان لإيران) انتقادات واسعة في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أودت الحرب الدائرة فيه منذ أربعة سنوات بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة.

وجاءت تلك الأموال نتيجة حملة تحت عنوان” من يمن الإيمان لمقاومة لبنان” قادتها إذاعة “سام إف إم” التي يديرها القيادي الحوثي “حمود شرف”.

قد يهمك ايضاً:

- ولي العهد ”بن سلمان” يتلقى قبل قليل ”خبر” صادم من قلب وزارة الدفاع .. شاهد ”تفاصيل مفاجئة” وضربة مباغتة!

- شاهد : الإمارات تفاجئ الجميع وتعترف بـ‘‘دولة الحوثيين’’ بعد الانسحاب وتطالب بفصل جنوب اليمن.. والسعودية تتحرك (فيديو)



- وأخيرا .. الرئيس هادي يطيح بـ‘‘معين عبدالملك’’ من رئاسة الوزراء .. وتعيين هذه الشخصية بديلًا له (الاسم)

- عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة لليمنيين قبل قليل

Advertisements

- شاهد : هجوم إرهابي على الحرس الملكي السعودي ومحاولة لاقتحام ”القصر”.. الحارس الشخصي للملك سلمان يكشف ”الحقيقة كاملة” (فيديو)

- عبدالباري عطوان يكشف عن رد سعودي ”قاس” تجاه إيران ويزيح الستار عن ”سلاح فتاك” بحوزة السعودية لتدمير ونسف القدرات الإيرانية

وقالت الإذاعة إن حملتها تمكنت من جمع مبلغ يصل إلى أربعة وسبعين مليون ريال حوالي ( 132 ألف دولار أمريكي) تم تسلميها لممثل قائد جماعة الحوثي.

وكانت تقارير إعلامية غربية كشفت أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، قد أضرت بحزب الله اللبناني.

كما أكدت قيادات بالحزب اللبناني الموالي لإيران، أن تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران قلصت رواتب عناصر إلى الحزب إلى النصف، حسبما أفاد موقع ديلي بيست الأمريكي.

بينما يري القائمون على الحملة أنه سوف تكون لها أثر كبير في تعزيز ما يصفونه بمحور المقاومة، ومبادلة الوفاء بالوفاء لمن وقف بجانب مع الشعب اليمني، يري منتقدون أن اليمنيين أحق بتلك الأموال من الحزب اللبناني.

وقال يمنيون إن الوضع الكارثي الذي يعيشونه في الوقت الحالي لا يسمح لهم بالتصدق على الأخرين، وإنهم أحق بها من المقاومة اللبنانية أو غيرها ، مؤكدين أن بعض اليمنيين يأكلون من القمامة.

ودعا أخرون القائم على الحملة لزيارة بعض المناطق في اليمن ليعلم من هم أحق بتلك الأموال.