شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية الأميرة هيا.. وإزاحة بن راشد عن منصبه واغتيال ولي العهد.. مفاجأة مدوية تفضح ”المؤامرة” وتكشف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال بوغانم في تغريدة سابقة، إن الشاب خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة تعرض لتصفية تشبه تماما تصفية فايزة البريكي في لندن زوجة الشيخ حمدان ال نهيان ثم تصفية ابنها محمد بعدها بثلاثة أشهر أيضا في لندن، حسب قوله.

وأشار بالاتهام لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وقال في تغريدة أخرى:”نفس الرياح حين قام محمد بن زايد بتسريب تعذيب عيسى بن زايد للباكستاني من أجل إزاحته من طريق الحكم، نفس الرياح حين قام محمد بن زايد بتسريب صور حاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي وهو في أمريكا بتهمة التحرش بهدف ابتزازه وتخضيعه لصالحه”.

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