جباري يخرج عن صمته ويحذر الشرعية من هذا الخطر الحقيقي ويطالب بسرعة تداركه ..! – (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - جباري يخرج عن صمته ويحذر الشرعية من هذا الخطر الحقيقي ويطالب بسرعة تداركه قبل فوات الآوان..! – (تفاصيل)

حذر عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب، من المزيد من الإخفاقات في معركة استعادة الدولة، إذا لم تشكل حكومة مصغرة لتنفيذ برنامج التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية والذي جرى إشهاره في أبريل بمدينة سيئون على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

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وقال جباري في تصريح خاص بـ"المصدر أونلاين" " إذا لم تشكل حكومة مصغرة لتنفيذ برنامج التحالف الوطني وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب السياسية، فهذا يعني مزيداً من الإخفاقات".

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والبناء، على أن عدم تشكيل حكومة مصغرة وفق رؤية وبرنامج التحالف الوطني، يعني أن التحالف السياسي المساند للشرعية، الذي تم اشهاره في سيئون بحضرموت "تحالف شكلي لا تأثير له".

ويأتي تصريح جباري، بالتزامن مع مباحثات مكثفة للرئاسة اليمنية ورئيس الحكومة معين عبدالملك، تجري في الرياض بهدف إجراء تعديل حكومي قد يشمل عدة وزارات، وفقا لمصادر.