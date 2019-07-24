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عدن - ياسمين التهامي - دكتور وقيادي بارز في "الإصلاح" يفاجئ الجميع ويعلن استقالته ويتهم قيادات "الإخوان" بممارسات لا أخلاقية – (الصورة والاسم والتفاصيل)

أعلن قيادي، في حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، الاثنين، استقالته من التنظيم، احتجاجاً على ما أسماها "الممارسات اللا أخلاقية واللا قانونية لقيادات الحزب في ربوع الوطن".

ووجه الدكتور ماهر الكبودي، على حسابه في "فيسبوك"، نص الاستقالة إلى رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، والمدير التنفيذي للحزب في محافظة عدن.

وعزا الدكتور الكبودي، أسباب الاستقالة من حزب الإصلاح، إلى ما قال إنها ممارسات لا أخلاقية ولا قانونية للقيادات العليا في أنحاء اليمن.

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وقال، في الرسالة يخاطب قيادة الإصلاح العليا: "لقد أردنا مراراً وتكراراً إيضاح الصورة لكم عبر منشوراتنا وفي صفحاتنا، للأعمال اللا أخلاقية عن طريق النقد البناء وناشدناكم مراراً وتكراراً لتقييم أخطائكم، لكن أبيتم إلا أن تظلوا بذات الطريقة نفسها وتجاهلتم كل ما ذكر آنفاً، وهذا يعد دليلاً لمشاركتكم بتلك الأعمال اللا إنسانية".

وأردف قائلاً: "لقد قوبلنا بذباب الكتروني ضخم ووحوش بشرية استطاعت وتمكنت من اعتقالنا حتى زج بنا في السجون دون وجه حق ودون أي مسوغ قانوني، وكان من الأحرى والأجدر استخدام تلك الانتقادات في تقويم اعوجاجكم".

وكشف أن كثيراً من الانتهاكات والاختطافات والاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي وكذا الإعلاميين والصحفيين الذين تعرضوا للاضطهاد والتعسف والإقصاء كانت بتوجيهات من بعض القيادات لدى الحزب.