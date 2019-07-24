شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقال مصدر أمني ان نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غرام، من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.

وأفاد المصدر أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

