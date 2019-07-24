شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في التحالف يرد على إشاعات المليشيا الحوثية ويعري تسويقاتها الوهمية الإعلامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، من الادعاءات المتكررة التي تسوقها مليشيا الحوثي الانقلابية بإفراط في وسائل إعلامها، لإيهام إتباعها بتحقيق انتصارات وهمية، تارة عبر القصف بالصواريخ البالتسية وأخرى عبر الطائرات المسيرة، وثالثة عبر قتل جندي بعمليات هجومية.

وأكد المصدر، زيف تلك الإشاعات الحوثية التي تريد الميليشيات من خلالها خلق دافع معنوي لمقاتليها الذين يفرون من المواقع والجبهات على وقع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والمقاومة بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر إن المليشيات الحوثية تسيطر على عقول إتباعها المغرر بهم بالانتصارات الوهمية فيما الحقائق على الأرض تؤكد على تلقيها الخسائر المتتالية وفقدانها آلاف المقاتلين شهريًا على يد أبطال الجيش أو من خلال الضربات النوعية والدقيقة التي تنفذها مقاتلات دعم الشرعية في اليمن.