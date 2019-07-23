شكرا لقرائتكم خبر عن البخيتي: لو سحلت مليشيا الحوثي غربياً واحداً لاعتبرها العالم المنافق مليشيا إرهابية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي، موقف المجتمع الدولي ودول الغرب خصوصا من جرائم الحوثيين، والتي كان آخرها سحل جثة الشيخ مجاهد قشيرة الغولي، والتمثيل بها، بعد تصفيته في مدينة ريدة بعمران.

وقال "البخيتي" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "لأن الحوثيين يسحلون اليمنيين ويفجرون منازلهم، ويفخخون طرقهم ومدنهم بالألغام لا يهتم العالم لذلك؛ بل وتسعى الكثير من الدول لتكوين علاقات مع هذه الجماعة الإرهابية".

وأضاف: "لو سحل الحوثي صحفي أو مواطن غربي واحد فقط، لتدافعت كل الدول لإدانة ذلك ولصنفتهم كجماعة إرهابية"، لأفتاً إلى أن الحوثي يقدم نفسه كدولة؛ ويسعى لأن يعترف العالم به كواقع؛ لكن تصرفاته على الأرض تُشخص من يكون هو وجماعته.

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وأشار "البخيتي"، إلى أن "جماعة الحوثي تملك في محافظة عمران، كل الأدوات الرسمية؛ من نيابة ومحاكم وقضاء وأجهزة أمنية؛ لكن الطبع غلب التطبع؛ فسحلوا جثة مجاهد قشيره ليعلنوا للعالم بأنهم جماعة إرهابية".

وأكد أن "مشاهد سحل الحوثيين لجثة مجاهد قشيرة مرعبة وتُذكر بمشاهد بثها داعش والقاعدة"، مضيفاً: "مصدوم إلى الآن وكان من الصعب أن أنشر المقطع في حساباتي؛ فما فيه مقزز".

واستطرد "البخيتي": "لكن وأنا أشاهد المقطع لا أدري لماذا تذكرت المبعوث الدولي غريفث والسفراء الأجانب الذين لا يزالون يرون الحوثيين جماعة سياسية!!".

وأكد أنه لا فرق بين الحوثيين، وبين داعش والقاعدة، مستدلا على ذلك بقيامهم بسحل جثة الشيخ مجاهد قشيرة "حليفهم السابق" بمدينة ريدة، وهم يرددون التكبيرات، مضيفاً: "نفس الممارسات نفس الصرخات نفس الجنون والتخلف؛ والفرق الوحيد هو أنهم أكثر قدرة على خداع المجتمع الدولي والغرب؛ ولا يقتلون أجانب حالياً".