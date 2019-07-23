شكرا لقرائتكم خبر عن هو الأول منذ شهور.. إنهيار كبير للريال اليمني عصر اليوم.. والدولار يشارف على الـ600 والريال السعودي يصل إلى هذا السعر – (أسعار الصرف الآن)..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر صرف الريال اليمني انهياراً لم يشهده منذ شهور امام العملات الأجنبية. وكشف مصدر مصرفي أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأثنين في كل من صنعاء وعدن كالتالي: الريال السعودي: Advertisements الصرف: 154 البيع: 155 الدولار الأمريكي: الصرف: 585 البيع: 590

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كانت هذه تفاصيل خبر هو الأول منذ شهور.. إنهيار كبير للريال اليمني عصر اليوم.. والدولار يشارف على الـ600 والريال السعودي يصل إلى هذا السعر – (أسعار الصرف الآن)..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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