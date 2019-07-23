شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل غولة عمران: التمثيل بجثة "قشيرة" إذلال وإهانة وتجاوزاً للثأر الشخصي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يسود أبناء قبائل الغولة في محافظة عمران غضب عارم جراء ما اعتبروها اعتداءات وغطرسة بحقهم من قبل قبائل حرف سفيان في ذات المحافظة شمال صنعاء.

وكانت عناصر من مليشيات الحوثي من حرف سفيان أقدمت، السبت الماضي، على مهاجمة منطقة الغولة واقتحام منزل الشيخ مجاهد قشيرة وقتله وسحل جثته والتمثيل بها، بالإضافة إلى إحراق منزل جاره الذي كان يتواجد بداخله وتشريد الأطفال والنساء دون مراعاة حتى للعادات والتقاليد التي عادة ما تحكم سلوك أبناء هذه المحافظة.

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ويُتهم قشيرة، وهو قيادي ميداني في صفوف المليشيات الحوثية، بقتل مشرف آخر في ذات المليشيات من أبناء حرف سفيان جراء خلافات على سلال غذائية.

وأكدت مصادر محلية أن أبناء قبائل الغولة أدانوا قضية القتل، إلا أنه كان ينبغي أن تأخذ طريقها عبر القضاء أو حتى عبر الأحكام والأعراف القبلية، وأن ما أقدم عليه مسلحو المليشيات من أبناء حرف سفيان تجاوز الثأر الشخصي إلى تعمدهم إهانة وإذلال قبيلة الغولة لحسابات وحساسيات قديمة.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين من أبناء حرف سفيان تعمدوا تصوير وتوثيق جريمة السحل ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتعمدوا إرسالها لأشخاص من قبائل الغولة مصحوبة بعبارات تهديد ووعيد لمن يرفع رأسه منهم.