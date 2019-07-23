شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول رد من المجلس الانتقالي الجنوبي على عرض حكومي بمنحه 4 حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد – (نص الرد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر وثيقة الصلة أن اطرافــًا في الشرعية وسفراء دول غربية وإقليمية عرضوا خلال الأيام الماضية على قيادات في الانتقالي المشاركة في حكومة الشرعية ضمن التعديل القادم.
وذكرت مصادر بأنه وبعد مشاورات مكثفة تم الرد من قبل الانتقالي بالرفض قائلين : " نحن هدفنا استعادة دولة مفوضين من قبل شعب الجنوب ولا نستطيع أن نتخذ أي قرار إلا بموافقة شعب الجنوب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة".
المصادر أفادت أنّ وفدًا أمميًا خلال لقائه بقيادات الانتقالي عرض فكرة المشاركة في الحكومة من قبل الانتقالي ولكن أيضا كان الرد بالرفض.
وطبقا للمصادر فقد علق أحد قيادات الانتقالي أثناء اللقاء بأن هذه الحكومة أصبحت فاقدة للشرعية ولم تقدم طيلة أربع سنوات أي عمل مؤسسي أو خدماتي بل تفرغت للفساد والنهب ولا يشرف أحد المشاركة في هذه الحكومة.
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