إب.. قتيلان في مواجهات قبيلة بمديرية الرضمة

قتل مواطنين وأصيب آخرون، في مواجهات مسلحة بين قبيلتين في مديرية الرضمة، شمال إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين، قبيلتي "العزب، عباد" في مديرية الرضمة على خلاف حول بئر ماء.



وبحسب المصادر فإن قتيلين من الأسرتين سقطوا خلال المواجهات التي تغذيها المليشيا الانقلابية، هما "مسعد عبده علي عباد"، و"حميد زيد علي العزب" إضافة إلى جرحى آخرين.



يأتي ذلك في ظل فوشى أمنية عارمة تشهدها محافظة إب، الخاضعة لسلطات الحوثيين، وانتشار واسع للجريمة الجنائية والاحتراب الأهلي.



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