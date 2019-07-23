عمران: مليشيا الحوثي تحرق منزل القيادي "قشيرة" بعد تصفيته والتمثيل بجثته (فيديو)

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على حرق منزل القيادي الحوثي السابق، "مجاهد قشيرة الغولي "، بعد تصفيته والتمثيل بجثته.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، رصده محرر "يمن شباب نت"، فيديو لمنزل "قشيرة" الكائن في مديرية ريدة بمحافظة عمران، وهو يحترق.



و يظهر في الفيديو المتداول، عمليات نهب لأغراض وأثاث المنزل الذي تم حرقه بالكامل.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد أقدمت على قتل "مجاهد قشرة" والتمثيل بجثته بعد خلافات نشبت بينهما أسفرت عن مواجهات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى حوثيين بينهم قيادات.

*لمشاهدة الفيديو فيديو لمنزل المواطن ،المتحوث سابقا، مجاهد قشيرة الغولي وهو يحترق..

بعد ان قتله الحوثيين ومثلوا بجثته توجهوا مباشرة لاحراق منزله الكائن في مديرية #ريدة بمحافظة #عمران شمال #اليمن دون أي رحمه او شفقه بعائلته. pic.twitter.com/Iqil5iUMHM — Ali Al-Sakani (@Alsakaniali) July 22, 2019

المصدر| يمن شباب نت + تويتر

