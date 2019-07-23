حضرموت تقطع الطريق على البركاني بهذا البيان التحذيري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

أصدرت الجماعات الإنفصالية المدعومة من الإمارات بمحافظة حضرموت بياناً شديد اللهجة حول مساعي المرتزق سلطان البركاني لعقد جلسة جديدة لمجلسة في المحافظة.

واعتبرت من تطلق على نفسها بالمقاومة الجنوبية بالمكلا ان عقد اي جلسة سيهدد أمن وإستقرار المكلا خاصة وحضرموت عامة ، حيث ستعمل على تكريس أسلوب الفوضى في المحافظات الجنوبية ، مشيرة الى أن حضرموت تتعرض للمحاربة والتنكيل من قبل حكومة المرتزقة التي تحرم حضرموت وابنائها من ثرواتهم وتستمر في نهبها وترى في حضرموت فقط صندوق للنهب وإهدار ثروات حضرموت وأجيالها القادمة.

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وهددت الجماعات كل من تسول له نفسه بعقد المجلس المستنسخ في المكلا وكل من يرعى ويدعم هذه الخطوات بأن هذه الخطوات لن تشعل المكلا وحدها بل ستشعل وادي حضرموت .

وحذر كل اعضاء المجلس المرتزقة من التواجد في المكلا تحت أي ظرف من الظروف ، وتخلي مسؤوليتها الكاملة عن حياة أي عضو مرتزق من خارج حضرموت. داعية اعضاء مجلسهم من أبناء حضرموت بالكف عن اللعب بالنار فالنار التي ستشتعل ستحرقهم قبل غيرهم .