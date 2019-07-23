شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل صعوده أمام الريال .. تعرف على سعر الصرف مساء الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار الصرف ارتفاعها، بعد أن سجل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية، في ظل الإخفاق الاقتصادي واستمرار الحرب في اليمن.

وكشفت نشرات أسعار الصرف في محلات الصرافة تراجع الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وأصبح سعر الصرف مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يوليو 2019م، على النحو التالي:-