شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي سيستقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وهذه أهم أسباب اللقاء : والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادات مصادر خاصة ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيتستقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد وعدد من المسؤولين . وقالت المصادر " لموقع غمدان نيوز " ان اللقاء الذي سيجمع بن سلمان مع معين ومعياد سيناقش فيه أهم القضايا الهامة على الساحة اليمنية والعلاقة بين البلدين منها تمديد المنحة السعودية، ودعم الحكومة اليمنية إقتصاديآ خاصة في ظل انهيار الريال اليمني المتواصل،بما يسهم في دعم الإقتصاد اليمني وإنقاذ العملة من المزيد من الإنهيار . هذا ولم تحدد المصادر الخاصة أية معلومات أخرى عن موعد اللقاء حتى لحظة كتابة الخبر .



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