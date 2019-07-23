شكرا لقرائتكم خبر عن محاول اغتيال مسئول حكومي كبير قبل قليل وهكذا كان مصيره (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض مسؤول حكومي لمحاولة إغتيال، ظهر اليوم الثلاثاء، بمنطقة بير علي بمحافظة شبوة.

وقال مصدر محلي بأن مسلحين أطلقوا النار على مدير عام الثروة السمكية أحمد سالم خيران، لكنه نجا من الإغتيال، ولم يصب بأي أذى.

وفر المسلحين فور إطلاق النار، دون أن يتم التعرف عليهم، أو سبب محاولة الإغتيال.