شكرا لقرائتكم خبر عن محاول اغتيال مسئول حكومي كبير قبل قليل وهكذا كان مصيره (الاسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرض مسؤول حكومي لمحاولة إغتيال، ظهر اليوم الثلاثاء، بمنطقة بير علي بمحافظة شبوة.
وقال مصدر محلي بأن مسلحين أطلقوا النار على مدير عام الثروة السمكية أحمد سالم خيران، لكنه نجا من الإغتيال، ولم يصب بأي أذى.
وفر المسلحين فور إطلاق النار، دون أن يتم التعرف عليهم، أو سبب محاولة الإغتيال.
كانت هذه تفاصيل خبر محاول اغتيال مسئول حكومي كبير قبل قليل وهكذا كان مصيره (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.