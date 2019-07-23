تراند اليوم : هروب الأميرة هيا يشعل حربا سياسية ومخابراتية بين أبوظبي وحاكم دبي .. وإيران تدخل على الخط لأول...

شكرا لقرائتكم خبر عن هروب الأميرة هيا يشعل حربا سياسية ومخابراتية بين أبوظبي وحاكم دبي .. وإيران تدخل على الخط لأول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي-، عن ما أسماها تسريبات “مشينة” يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي محمد بن راشد، والهدف منها.

وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.

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وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى إلى أنّ هناك خلافات لا ينكرها احد بين محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، وأن القضاء البريطاني سيأخذ مجراه القانوني، لافتاً إلى أنّ التسريبات تخرج من جهاز الأمن الإماراتي بهدف ارغام “بن راشد” على عدة تنازلات ومن اهمها الخروج بتصريح سياسي ضد ايران، وهذا الامر يتعارض مع سياسة دبي.وفق “بدون ظل”

ولا يمكن لــ”وطن” التأكد من صحّة المعلومات الواردة في التغريدات التي تُنشر على مواقع التواصل، غير أن حساب “بدون ظل” يحظى بمتابعة الالاف، وكثيراً ما ينشر تسريبات متعلقة بالسياسة الإماراتية تثبت صحتها.

يُشار في هذا السياق إلى انّ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، زعمت قبل ايام أن الأميرة هيا هربت من الإمارات بعد أن أصبح زوجها حاكم دبي محمد بن راشد “يشعر بالقلق من أنها كانت على علاقة وثيقة للغاية بحارس شخصي بريطاني.

والأميرة هيا بنت الحسين 45 عامًا، هي موضوع دعوى قضائية غير مسبوقة رفعها محمد بن راشد، في قسم الأسرة بالمحكمة العليا.

ووفقاً لـ”ديلي ميل” فإنّ أصدقاء للأميرة قالوا إنها فرت من القصر “خوفًا على حياتها” بعد أن أصبح “بن راشد” يشك في قربها من حارس شخصي سابق في الجيش البريطاني كان يحمي العائلة.