شكرا لقرائتكم خبر عن مهووسة بالجنس وتدعم المثلية..“شاهد” من هي السعودية هند القحطاني التي تصدرت تويتر وتبرأ منها السعوديون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم فتاة تدعى “هند القحطاني”، وتحول اسمها لوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

المغردون السعوديون .. يتبرؤون من هند القحطاني بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضباً من موقفها!

وبمتابعة الوسم الذي لاقى تفاعلا واسعا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.





الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :

مسكيينه حالتك صعبه .. كلامك فيه حقد وحسد على مجتمعنا.. ونظرتك جدا سيئه تعالجي قبل لاتصير حالتك مستعصيه احنا ناس سويين انتي انسانه غير سويه الي يدعم المثليين وتتبرج وتبرج بنتها المراهقه وتستعرض فيهم وهاربه من بلدها واهلها هل هذة متحضره لا اعلم من المتخلف فينا؟

وتقول القحطاني في الفيديو المتداول، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين :





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وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.





سبحان الله وشبلاهم هالحريم استخفوا وانهبلوا

استحقروها العالم ومن الطبيعي ذلك عندما أعلنت تضامنها مع شئ مخالف للفطرة البشرية ولا يقبله العقل ولا القلب ولا حتى الحيوان يقبله "المثليين"

بعدها راحت كبت عشاها واتهمت كل منتقديها بكل قصص الخيانة التي كانت هي من تعيشها



الله يمقتها هي والي على شاكلتها .. الشخص الي ماعنده ثقه في نفسه ولا عنده قيمه لنفسه ولا عند الناس .. يفقد هويته الانسانيه ويتجرد منها وبالتالي يصبح حيوان مثلة هذي وغيرها من المثليين .. اكبر شي يهز القلب انها تهز عرش الرحمن ولاتشم رائحة





اكثر وحدة تنرحم من سفهاء السوشل، حاولت بالاغراء مانفع حاولت بالاستشراف مانفع قالت مافي الا المثليين يمكن اشتهر

وسبق أن تسببت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.