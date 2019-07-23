شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع المجلس الانتقالي أمام خيارين .. فما هما ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضع المملكة العربية السعودية القوات العسكرية الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أمام خيارين اثنين، عند استلامها لمهام القيادة في المحافظات الجنوبية خلفاً للإمارات .

وقال السياسي الجنوبي عبدالسلام عاطف جابر في تصريح له، إن هناك سؤال يراوده لم يجد له جواب بخصوص قدوم القوات السعودية لاستلام قيادة الجنوب .

وتساءل جابر عن مصير القوات العسكرية الجنوبية التابعة للانتقالي والتي يقدر عددها 90 ألف، هل ستبقى على ماهي عليه أم أن القيادة السعودية ستضعها أمام الاختيار؟.

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وأكد جابر أن القوات الجنوبية أمام خيارين إما الاندماج ضمن قوام وزارة الدفاع ولا تتبع المجلس الانتقالي أو تقوم بتسليم أسلحتها .

واختتم السياسي جابر تصريحه بالقول :"فماذا سيحدث من وجهة نظرك أيها القارئ.؟".

*من ناصر عوض لزرق