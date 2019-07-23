شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار وسط صعود للعملات الاجنبية مع بداية اليوم الثلاثاء.. آخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هبطت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية مع بداية اليوم الثلاثاء ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.



وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الدولار الأمريكي 585 ريالًا

الريال السعودي بـ 154ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 157 ريالا.

, أسعار البيع:

الدولار الأمريكي 590 ريالًا

الريال السعودي بـ 155ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 158 ريالا.

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