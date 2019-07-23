شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يسقط طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه السعودية. وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها قبل أن وصولها إلى الأراضي السعودية. وأوضح أن غاية هذه الطائرات كانت ضرب الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير جنوب غربي السعودية. وكان التحالف العربي أعلن، السبت، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه مدينة أبها السعودية. Advertisements وفي اليوم ذاته، أطلق التحالف عملية “صنعاء” النوعية لتدمير القدرات الدفاعية للميليشيات والقدرات العدائية الأخرى لها. ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان في جنوبي السعودية، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها. وسقطت بعض الصواريخ الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.



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