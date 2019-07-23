شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من التحالف العربي بشأن طائرات الحوثي التي استهدفت قاعدة الملك خالد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن اعتراض وتدمير وطائرات مسيرة حوثية في سماء عسير.
وقال بيان عاجل للتحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير بطائرات مسيرة في عملية واسعة.
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