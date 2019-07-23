الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

بيان عاجل من التحالف العربي بشأن طائرات الحوثي التي استهدفت قاعدة الملك خالد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من التحالف العربي بشأن طائرات الحوثي التي استهدفت قاعدة الملك خالد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، عن اعتراض وتدمير وطائرات مسيرة حوثية في سماء عسير.

وقال بيان عاجل للتحالف، نشرته وكالة الأنباء “واس”: بأن  قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد-  صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير بطائرات مسيرة في عملية واسعة.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من التحالف العربي بشأن طائرات الحوثي التي استهدفت قاعدة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا