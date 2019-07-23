مأرب: مصرع واصابة 17 حوثيا والجيش يواصل التقدم بـ”صرواح”

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عدن - ياسمين التهامي - سقط 17 قتيلا وعشرات الجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في صرواح غربي محافظة مارب. وقال مراسل المشهد اليمني إن ما لا يقل عن 17 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا، وجرح آخرون اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع متفرقة في جبهة…

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