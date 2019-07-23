شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يبعث رسالة إلى سلطان عمان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الإثنين رسالة إلى سلطان عُمان ، السلطان قابوس بن سعيد، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعب الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.
وتحيي عمان ذكرى يوم النهضة في 23 يوليو من كل عام منذ العام 1970م وهو يوم تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في ظل نهضة كبيرة تحققت على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحة والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يبعث رسالة إلى سلطان عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.