شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يبعث رسالة إلى سلطان عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الإثنين رسالة إلى سلطان عُمان ، السلطان قابوس بن سعيد، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعب الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

وتحيي عمان ذكرى يوم النهضة في 23 يوليو من كل عام منذ العام 1970م وهو يوم تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في ظل نهضة كبيرة تحققت على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحة والاجتماعية.