جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة عاود تحالف العدوان على احتجاز ناقلات والنفط ومنعها من الوصول الى اليمن.

وقال مصدر ملاحي إن دول العدوان احتجزت ناقلة المازوت (Maximus) الخاصة بكهرباء الحديدة منذ ثلاثة أيام.

وأوضح المصدر أنه بالرغم من حصول الناقلة على تصريح من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة إلا أن قوى العدوان منعتها.

وأكد المصدر أمعان قوى تحالف العدوان على التضييق على أبناء الحديدة وزيادة معاناتهم من خلال احتجاز ناقلة المازوت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدوان يحتجز ناقلة محملة بمازوت كهرباء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.