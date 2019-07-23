الداخلية تصدر توضيح هام بشأن الأحداث في عمران والمدعو قشيرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أصدرت وزارة الداخلية، مساء الإثنين، بياناً هاماً بشأن العصابة الإجرامية التي تمضبطها بمديرية ريدة في محافظة عمران .

حيث اشارت الى أنه تم القضاء على زعيم العصابة المدعو “مجاهد قشيرة” معتبة ذلك إنجاز أمني يضاف إلى الرصيد المشرف لرجال الأمن في المحافظة .

وأكدت الوزارة أن أعضاء العصابة يعدون من أخطر العناصر الإجرامية ، مشيرة الى صدور العديد من الأوامر القضائية بالضبط القهري ضدهم، لاستمرارهم ومنذ سنوات بارتكاب جرائم السرقة والنهب والحرابة المصاحبة للقتل .

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ونوه البيان الى انه من تلك الجرائم ما قام به زعيمها الهالك من سرقة ونهب ما يزيد عن 36 سيارة من العاصمة و بعض المحافظات ، وارتكاب عدد من جرائم القتل ، كان آخرها قتل أحد الأطفال ضربا ، وكذا قتل اثنين من الوساطة التي أوفدها رجال الأمن لإقناع العصابة وزعيمها بتسليم أنفسهم دون مقاومة حقنا للدماء، وهما الشهيدين الشيخ محمد حسن الشتوي وأخيه الشيخ هادي الشتوي ، من مشائخ مديرية ذيبين .

واوضحت الداخلية أن بشاعة وفداحة ما اقترفته العصابة أدى إلى استفزاز أبناء المنطقة والذي بدوره أدى إلى قيام بعض المتضررين من هذه الجرائم للقيام بتصرفات منفلته تجاه جثة رئيس العصابة، وهو أمر مستنكر ومدان ويتنافى مع مبادئ واخلاق الدين الإسلامي الحنيف واخلاق الشعب اليمني العظيم ومبادئ المؤسسة الأمنية الشامخة ، ولا تبرر مشاعر الكراهية لدى بعض أبناء المنطقة تجاه ما ارتكبه الصريع قشيرة من جرائم ، مثل تلك الأفعال.

واكدت وزارة الداخلية بان التوجيهات صدرت بالتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قاموا بذلك الفعل والتجاوزات المرفوضة .