شكرا لقرائتكم خبر عن شروط اماراتية للقبول بعرض رئاسي يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن الامارات اشترطت منح ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي 4 وزارات مهمة مقابل قبولها بالعرض الذي حمله إليها رئيس البرلمان سلطان البركاني إلى ابوظبي خلال زيارته الأخيرة.

وبحسب المصادر فإن العرض الرئاسي الذي قدمه البركاني للجانب الإماراتي تضمن دمج ما يسمى قوات الحزام الأمني والنخبة ضمن وزارتي الداخلية والدفاع وإشراك ما يسمى المجلس الانتقالي في الحكومة القادمة التي تجرى ترتيبات لإجراء تعديلات واسعة في حكومة معين وتقليص عدد من الوزارات.

واشترطت الامارات وفقا لموقع مأرب برس منح المجلس الانتقالي 4 وزارات الإعلام والداخلية والخارجية والإدارة المحلية مقابل الموافقة على العرض.

وقالت المصادر إن الرئيس هادي رفض الشرط الاماراتي الذي نقله البركاني بعد عودته من زيارته للإمارات التي وصفت بالفاشلة في حين تجاهل الاعلام الرسمي اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب مع هادي ونائبه الفريق محسن، واكتفى الأول بنقل نتائج زيارته على حسابه في تويتر.