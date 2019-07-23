شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجميع المسافرين اليمنيين من وإلى اليمن ينهي معاناتهم ويخفف من تكاليف السفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة طيران بلقيس عن افتتاح رحلات جديدة لها عبر خطي سفر من وإلى سيئون_عدن إلى مطاري الرياض وجدة بطيران حديث وأسعار باهضة حيث يعد خط سيئون_الرياض اول خط لطيران بلقيس.

هذا وصرح خالد المحبشي الرئيس العام التنفيذي لشركة طيران بلقيس في وقت سابق ” بأن الشركة تعتزم التشغيل برحلات أسبوعية مجدولة من مطاري عدن وسيئون إلى مطاري الرياض وجدة في السعودية بعد أن حصلت “بلقيس” على جميع التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني السعودي. وأضاف أن طيران بلقيس يتأهب لتدشين المرحلة الثانية من خطط التشغيل التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي وفق خطط مدروسة.

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مؤكداً على أهمية هذا التشغيل في هذا الوقت بالذات لتغطية الطلبات المتزايدة للسفر بين المملكة واليمن، وبأسعار في متناول الجميع تقديرا ومحبة من شركة طيران بلقيس لكل ابناء الشعب اليمني . وأكد مطهر أنور السروري المدير التجاري لشركة الطيران أن “بلقيس” ستجدول رحلات مباشرة الى الرياض وجدة في المرحلة الأولى ومن ثم ستشغل إلى الدمام وعسير وأبها في المرحلة القادمة وبواقع رحلة يوميا .

هذا وعبر مسافرين عن شكرهم وتقديرهم لطيران بلقيس ، معبرين في الوقت ذاته عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل نهضة تنموية و بادرة لإنهاء معاناتهم إضافة إلى مراعاة ظروفهم الإقتصادية وبما يخفف من تكاليف السفر الباهضة التي أثقلت كاهلهم.. يذكر أن هذا الاستثمار سيسهم في خدمة الشعب اليمني ، إضافة إلى دعم الإقتصاد الوطني ؛ مما سيشكل في السنوات القادمة رافدآ من روافد التنمية في البلاد.